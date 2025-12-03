Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kanserde erken teşhisin önemi genç gönüllülerle anlatılıyor

        Sakarya'da Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneğince (KANSERDER) yürütülen "Kanserde Erken Teşhis, Genç Gönüllüler ile Hızlanacak" projesi kapsamında, kentin çeşitli noktalarında açılan stantlarda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

        Proje kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde yaklaşık bir yıldır düzenlenen etkinliklerle insanlara kanserde erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

        - "Anlatıyoruz, yönlendiriyoruz ve güzel dönüşler alıyoruz"

        KANSERDER Başkanı Nihal Akar, AA muhabirine, kanserde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

        Akar, hastanın tedavi süresinin kısaltılması, sağlığının güzel yönetilebilmesi için yapılan çalışmalar ve izlenimlerle projeyi hazırladıklarını kaydetti.

        Yaklaşık bir yıldır insanlara belirli noktalarda veya birebir ayaklarına giderek erken tanının önemini anlattıklarını belirten Akar, "Nerelere başvuracaklarını anlatıyoruz, yönlendiriyoruz ve güzel dönüşler alıyoruz." dedi.

        Akar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kurumlar arası işbirliğiyle çalışmanın sürdürülebilir olduğunu, güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini ifade etti.

        Çalışmanın öneminden bahseden Akar, şöyle devam etti:

        "Çalışmamızda en az 7 kişinin erken tanısı görüldü. Çok da memnun oldular çünkü erken tanı çok önemli. Hastalık, ağır ameliyatlar, kemoterapileri almadan belli ilaç tedavisiyle önlenebilir hale geliyor. İkisi erkek, geri kalanları kadındı. Kendilerini yönlendirdik, bilgilendirdik. Yaptıkları girişimlerle bazı uzmanlara veya KETEM'e gittiler. Takipleri devam ediliyor."

        Gençleri hem bu konunda eğitim alması hem de aldıkları eğitmen belgesiyle çevresindeki arkadaşları ve yaşıtlarını bilgilendirmesini istediklerini dile getiren Akar, "Sakarya Üniversitesinden 32 gencimize 2 gün eğitimciler tarafından eğitmen eğitimi verildi. Oradan aldıkları eğitimdeki bilgiler doğrultusunda kendi akranlarına anlatıyorlar. Burada genç yaşa doğru kanserin erken tanı ve önlenmesini hedefledik. Gençler orada da ayrı çalışma yapıyorlar. Gençlerle her dalda erken tanının önemine ilişkin seferberlik ilan etmiş gibiyiz." ifadelerini kullandı.

        Akar, en az 3 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, bir kişiye ulaşmanın bile onun başkalarını yönlendirebilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

