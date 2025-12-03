Sakarya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Selçukbey İlkokulu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Özel eğitim sınıfı öğrencileri, ailelerinin katılımıyla odalarını süslemek için tablo yaptı. Farklı sınıftan öğrencilerin de katılımıyla pankart çalışması gerçekleştirildi.
Etkinliğe okul müdürü Suat Erdoğan, öğrenciler, öğretmenler, veliler katıldı.
