Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Selçukbey İlkokulu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:32 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Selçukbey İlkokulu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Özel eğitim sınıfı öğrencileri, ailelerinin katılımıyla odalarını süslemek için tablo yaptı. Farklı sınıftan öğrencilerin de katılımıyla pankart çalışması gerçekleştirildi.

        Etkinliğe okul müdürü Suat Erdoğan, öğrenciler, öğretmenler, veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Erenler'in yolları daha konforlu hale getiriliyor
        Erenler'in yolları daha konforlu hale getiriliyor
        SUBÜ ve Maritanya arasında akademik iş birliği sağlanacak
        SUBÜ ve Maritanya arasında akademik iş birliği sağlanacak
        SUBÜ öğrencileri keçe üretimini deneyimledi
        SUBÜ öğrencileri keçe üretimini deneyimledi
        Minikler, bilimin renkli dünyasına adım attı
        Minikler, bilimin renkli dünyasına adım attı
        Sakarya Valisi Doğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Sakarya Valisi Doğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Dünya alpagut şampiyonu Mina Anka, başarısını yenilemek istiyor
        Dünya alpagut şampiyonu Mina Anka, başarısını yenilemek istiyor