        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da rögar çukuruna düşen köpek kurtarıldı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde rögar çukuruna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:56
        Sakarya'da rögar çukuruna düşen köpek kurtarıldı
        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde rögar çukuruna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Gümüşoluk Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin yağmur suyu rögarına düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, köpeği kurtarabilmek için gereken hazırlıkları yaptı.

        Köpeğe zarar gelmemesi için yaklaşık 11 metre derinlikteki çukurda kontrollü biçimde ilerleyen ekipler, uzun uğraşlar sonucu hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Su verilen ve sakinleştirilen köpek, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

