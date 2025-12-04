Sakarya'da çalışmalarla engellilere maddi ve manevi destek sağlanıyor
Sakarya'da gerçekleştirilen çalışmalarla özel gereksinimli bireyler ve aileleri ziyaret edilerek hem fiziksel ihtiyaçları karşılandı hem de sosyal destek programları hayata geçirildi.
İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğünce yürütülen çalışmalarda 800 özel gereksinimli birey ve ailelerinin evlerine yapılan ziyaretlerde ihtiyaçlar tespit edildi, maddi ve manevi destek sağlandı.
Kentte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 10 ev ziyaret edilerek, 4 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye, 2 çocuğa manuel sandalye, 1 kişiye manuel tekerlekli sandalye ve 1 kişiye kapsamlı yürüteç aparatı hediye edildi.
Ziyaretlerde İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin, Serdivan İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul, Engelli Koordinatörü Arzu Geloğlu, Gençlik Koordinatörü Sevim Akgün, müftülük çalışanları ile dernek temsilcileri ile gönüller yer aldı.
Ziyaretlerde, devlet kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak dayanışmasının önemine dikkat çekildi.
İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin, ziyaretlere ilişkin değerlendirmesinde, "Gerçek engel, gönüllere dokunamamak ve insanların dertleriyle dertlenememektir. Bu ziyaretler, yalnızca birer teslimat değil, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren duygusal bir köprüdür." dedi.
Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı Aslı Çam, "Her ziyaret, hanede umut ışığı yakmak demektir. Bu çalışmalara katkı sunan tüm gönüllülerimize minnettarız." ifadesini kullandı.
Çalışmaların ay sonuna kadar süreceği bildirildi.
