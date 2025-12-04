Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda erişilebilirlik kategorisinde ödül kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında engelli bireyler için geliştirdiği uygulamayla "Erişilebilir Ulaşım Projesi" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Yusuf Alemdar'ın, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması" programına katıldığı bildirildi.

Açıklamada, büyükşehir belediyesinin, Sakarya Ulaşım (SAKUS) uygulaması sayesinde işitme, görme ve bedensel engelli bireylerin toplu taşımada hiçbir destek almadan kendi seyahat planlarını yönetebildiği "Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Ulaşım Destek Sistemi" projesi kapsamında ulaşımda erişilebilirlik kategorisinde ödül kazandığı belirtildi.

Uygulama sayesinde engelli bireylerin bu uygulamadaki görsel ve sesli komutlar sayesinde tüm ulaşım araçlarına rahatlıkla bindiği, inecekleri durağı tek dokunuşla şoföre bildirebildiği ve sürücüye araçta engelli bireyin olduğunun anında aktarıldığı kaydedilen açıklamada, Alemdar'ın ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı bildirildi.