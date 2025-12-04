Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda erişilebilirlik kategorisinde ödül kazandı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında engelli bireyler için geliştirdiği uygulamayla "Erişilebilir Ulaşım Projesi" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:45 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda erişilebilirlik kategorisinde ödül kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında engelli bireyler için geliştirdiği uygulamayla "Erişilebilir Ulaşım Projesi" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Yusuf Alemdar'ın, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması" programına katıldığı bildirildi.

        Açıklamada, büyükşehir belediyesinin, Sakarya Ulaşım (SAKUS) uygulaması sayesinde işitme, görme ve bedensel engelli bireylerin toplu taşımada hiçbir destek almadan kendi seyahat planlarını yönetebildiği "Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Ulaşım Destek Sistemi" projesi kapsamında ulaşımda erişilebilirlik kategorisinde ödül kazandığı belirtildi.

        Uygulama sayesinde engelli bireylerin bu uygulamadaki görsel ve sesli komutlar sayesinde tüm ulaşım araçlarına rahatlıkla bindiği, inecekleri durağı tek dokunuşla şoföre bildirebildiği ve sürücüye araçta engelli bireyin olduğunun anında aktarıldığı kaydedilen açıklamada, Alemdar'ın ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, gururlu olduğunu ifade ederek, "Engelli kardeşlerimizin toplu taşıma hizmetlerine erişilebilirliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemiz ödüle layık görüldü. Ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın ellerinden aldık. Engelli kardeşlerimizin hakkını korumak, toplumla entegre olmasını sağlamak, yaşam standartlarında kolaylıklar sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
        Geyve'nin çehresi baştan sona değiştirilecek
        Geyve'nin çehresi baştan sona değiştirilecek
        Sakarya'da çalışmalarla engellilere maddi ve manevi destek sağlanıyor
        Sakarya'da çalışmalarla engellilere maddi ve manevi destek sağlanıyor
        Milyonlar susuzlukla karşı karşıya: Sapanca Gölü her gün santim santim yok...
        Milyonlar susuzlukla karşı karşıya: Sapanca Gölü her gün santim santim yok...
        SAÜ'den "Araştırma Üniversitesi" ünvanına ilişkin açıklama
        SAÜ'den "Araştırma Üniversitesi" ünvanına ilişkin açıklama
        Sakarya'dan 11 ayda 5 milyar 389 milyon dolarlık ihracat
        Sakarya'dan 11 ayda 5 milyar 389 milyon dolarlık ihracat