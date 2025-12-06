Habertürk
        Sakarya Valiliğinden fırtına uyarısı

        Sakarya Valiliğinden fırtına uyarısı

        Sakarya Valiliği, yarın ve pazartesi öğleye kadar fırtına uyarısında bulundu.

        06.12.2025 - 16:01
        Sakarya Valiliğinden fırtına uyarısı
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği, 8 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın, fırtına kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."

