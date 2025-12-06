Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 23:49 Güncelleme: 06.12.2025 - 23:49
        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı.

        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda "Teknik direktörümüz Serhat Sütlü ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Sakaryaspor, Sütlü yönetiminde 12 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

