Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda "Teknik direktörümüz Serhat Sütlü ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sakaryaspor, Sütlü yönetiminde 12 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
