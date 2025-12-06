Sakarya'da üzerinde uyuşturucu bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 9 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede çalışma yürütüldü.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 143 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
