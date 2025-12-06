Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da panelvanla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde panelvanla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 21:11 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da panelvanla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde panelvanla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mekece-İznik yolunda S.A. yönetimindeki 11 SB 688 plakalı kamyonet ile H.G. idaresindeki 16 KMC 84 plakalı panelvan çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile panelvandaki E.Y. ve Z.Y. yaralandı, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Z.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı sürücüler ile E.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim

        Benzer Haberler

        Polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 9 gözaltı
        Polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 9 gözaltı
        Sakarya'da üzerinde uyuşturucu bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da üzerinde uyuşturucu bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da çocuklar ameliyata akülü arabayla götürülüyor
        Sakarya'da çocuklar ameliyata akülü arabayla götürülüyor
        Sakarya'da muhtarlar Sapanca Gölü'nün korunması için bir araya geldi
        Sakarya'da muhtarlar Sapanca Gölü'nün korunması için bir araya geldi
        Sakarya Valiliğinden fırtına uyarısı
        Sakarya Valiliğinden fırtına uyarısı
        SUBÜ'den voleybolda çifte birincilik
        SUBÜ'den voleybolda çifte birincilik