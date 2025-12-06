Sakarya'da çocuklar ameliyata akülü arabayla götürülüyor

Sakarya'da çocuklar, korkularını yenmeleri için ameliyathaneye akülü arabayla götürülüyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocukların ameliyat korkularını yenmeleri ve ameliyathaneye eğlenerek gitmeleri amacıyla akülü araba uygulaması başlatıldı.

Başhekim Doç. Dr. Fatih Güneysu, AA muhabirine, çocuk hastaların kendileri için en değerli hasta grubunu oluşturduğunu söyledi.

Çocukların ameliyat sürecinin yetişkinlere göre biraz daha zorlu olabildiğine işaret eden Güneysu, "Yaşadıkları durumu anlamlandırmakta zorlanabiliyorlar, bu da kaygılarını artırabiliyor. Bu noktadan yola çıkarak onların stresini ve endişesini azaltmayı hedefledik. Ameliyata giderken en azından ameliyathane ortamından uzaklaştıklarını hissetmelerini, kendilerini daha keyifli ve güvenli yolculuğun içinde bulmalarını istedik." diye konuştu.

Projeyle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Güneysu, "Çocukların ameliyata daha sakin, kaygıları azalmış şekilde gittiklerini görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bu uygulamamızı hastanemizin diğer bölümlerine de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Aileler de süreçten son derece memnun. Özellikle çocuklarının ameliyata gitmeden önce mutlu olduğunu ve rahatladığını görmek, onları da son derece rahatlatıyor. Hem çocukların hem ailelerin ameliyat kaygılarının azaldığını hem hissediyor hem gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.