Sakarya'da çocuklar ameliyata akülü arabayla götürülüyor
Sakarya'da çocuklar, korkularını yenmeleri için ameliyathaneye akülü arabayla götürülüyor.
Sakarya'da çocuklar, korkularını yenmeleri için ameliyathaneye akülü arabayla götürülüyor.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocukların ameliyat korkularını yenmeleri ve ameliyathaneye eğlenerek gitmeleri amacıyla akülü araba uygulaması başlatıldı.
Başhekim Doç. Dr. Fatih Güneysu, AA muhabirine, çocuk hastaların kendileri için en değerli hasta grubunu oluşturduğunu söyledi.
Çocukların ameliyat sürecinin yetişkinlere göre biraz daha zorlu olabildiğine işaret eden Güneysu, "Yaşadıkları durumu anlamlandırmakta zorlanabiliyorlar, bu da kaygılarını artırabiliyor. Bu noktadan yola çıkarak onların stresini ve endişesini azaltmayı hedefledik. Ameliyata giderken en azından ameliyathane ortamından uzaklaştıklarını hissetmelerini, kendilerini daha keyifli ve güvenli yolculuğun içinde bulmalarını istedik." diye konuştu.
Projeyle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Güneysu, "Çocukların ameliyata daha sakin, kaygıları azalmış şekilde gittiklerini görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bu uygulamamızı hastanemizin diğer bölümlerine de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Aileler de süreçten son derece memnun. Özellikle çocuklarının ameliyata gitmeden önce mutlu olduğunu ve rahatladığını görmek, onları da son derece rahatlatıyor. Hem çocukların hem ailelerin ameliyat kaygılarının azaldığını hem hissediyor hem gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği doktoru Aydın Kandemir de normalde hem aileler hem de çocuklar için stresli olan ameliyat sürecini keyifli ve güven verici hale getirmeyi başardıklarını kaydetti.
Hasta yakını Meryem Tercan ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Kızım geniz eti ameliyatı olacak. Korkarak geldik ama arabaları görünce çok mutlu oldu. İnşallah korkuyla değil, mutlulukla ameliyata girecek. Ameliyat öncesi çocuklarda görülebilecek kaygıları azaltmak, ameliyat sonrası iyileşme sürecini de olumlu etkiler. Bu nedenle, özellikle çocukların sevdiği şeylerle moral bulması ve ortamın pozitif olması çok önemli. Kızımızın bugün hissettiği mutluluk, bunun güzel bir örneği." diye konuştu.
Tolga Aktaş, hastaneye korkarak gelen oğlunun akülü arabayı görünce heyecanlandığını ve mutlu olduğunu anlatarak "Bu durum aileleri çok rahatlattı. Bu uygulama sayesinde hem çocuklar hem aileler daha güvenli ve huzurlu hissediyor." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.