        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da muhtarlar Sapanca Gölü'nün korunması için bir araya geldi

        Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesindeki azalmaya dikkati çekmek için bir araya gelen muhtarlar, göl suyunun dikkatli kullanılması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:41
        Sakarya'da muhtarlar Sapanca Gölü'nün korunması için bir araya geldi
        Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesindeki azalmaya dikkati çekmek için bir araya gelen muhtarlar, göl suyunun dikkatli kullanılması çağrısında bulundu.

        Ellerindeki dövizlerle Kırkpınar sahilinde bir araya gelen Sakarya Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlar, "Söz bitti göl bitmesin" yazılı pankart açtı.

        Muhtarlar adına açıklama yapan Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız, Türkiye'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü'nün su seviyesinin son yıllarda hızla artan kuraklık, kontrolsüz su çekimleri ve sanayi amaçlı kullanım nedeniyle kritik eşiğe geldiğini söyledi.

        Yıldız, gölün doğal dengesinin bozulmaya başladığını, su seviyesinin her geçen yıl daha da düştüğünü ve bu durumun hem bölgenin ekosistemini hem de yüz binlerce insanın gelecekteki su güvencesini tehdit ettiğini vurguladı.

        Gölün korunmasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu dile getiren Yıldız, herkesi Sapanca Gölü'nün korunması için birlikte hareket etmeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

