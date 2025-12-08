Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:29
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstiklal Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, ev sahibi E.T.G. ile müşteri olduğu değerlendirilen M.Y, E.S, M.C.T. ve M.D'yi gözaltına aldı.

        İkamette yapılan aramada, 240 gram sentetik uyuşturucu, 115 miligram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ele geçirildi, şüpheli M.Y'nin üzerinde de 1 gram uyuşturucu bulundu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan E.T.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

