Sakarya'da firari hükümlü yakalandı
Sakarya'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Sakarya'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi ( 47) Adapazarı ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.