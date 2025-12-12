Habertürk
        Sakarya'da firari hükümlü yakalandı

        Sakarya'da firari hükümlü yakalandı

        Sakarya'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 22:29 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:29
        Sakarya'da firari hükümlü yakalandı
        Sakarya'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi ( 47) Adapazarı ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

