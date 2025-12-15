SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Azalan yağışlarla su seviyesi kritik eşiğin altına düştü
BİRİZ ÖZBAKIR - Son 65 yılın en kurak dönemini yaşayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik eşiği aşarak 28,54 metreye indi.
Anadolu Ajansının
