Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Akyazı'da 5 mahalleyi kapsayan 9 bin metrelik altyapı projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:08 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Akyazı'da 5 mahalleyi kapsayan 9 bin metrelik altyapı projesi tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sağlam altyapı, güvenli gelecek" vizyonu doğrultusunda 6 farklı noktaya, 5 bini içme suyu, 4 bini kanalizasyon olmak üzere toplam 9 bin metrelik güçlü bir altyapı hattı kazandırıldığı bildirildi.

        Projenin içme suyu kısmında Altındere Osmanağa, Altındere Cumhuriyet, Altındere Gündoğan, Yağcılar ve Gazi Süleyman Paşa mahallelerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilendiği aktarılan açıklamada, 5 bin metrelik yeni isale hattı ve yenilenen abone bağlantıları sayesinde, bölgede yaşanan basınç düşüklüğü ve su kesintileri sorunun çözüldüğü kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın hassasiyetle yaklaştığı su kayıpları konusundaki yatırımlarımızı hızla tamamlıyoruz. Bu kapsamda Akyazı'da 5 mahallemizin içme suyu geleceğini garanti altına alırken mevcut kaynaklarımızı da su kayıplarına karşı koruma altına aldık. Aynı zamanda 4 bin metrelik yeni atık su hattı ile Akyazı'nın sadece mavisini değil aynı zamanda yeşilini de koruma altına aldık." ifadelerini kullandı.

        - "Genç Sahne Tiyatro Okulu" seçmeleri başlıyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğinde düzenlenen "Genç Sahne Tiyatro Okulu" seçmeleri başlıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 öğrencinin eğitim hakkı elde edeceği seçmelerin 26 Aralık Cuma günü başlayacağı ve geleceğin yetenekli oyuncularının keşfedileceği aktarıldı.

        - SAÜ'lü öğrenciler Macera Parkı'nda eğlendi

        Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencilerini Macera Parkı'nda ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, farklı bölgelerden yaklaşık 30 öğrencinin uzman eğitmenler eşliğinde denge ve cesaret gerektiren yüksek ip parkurlarını aştığı belirtilerek, böylece katılımcıların hem fiziksel sınırlarını zorladığı hem de takım olmayı deneyimledikleri kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücü sollama yaparken duvara çarptı: 3 yaralı
        Alkollü sürücü sollama yaparken duvara çarptı: 3 yaralı
        Gazı takılı kalan otomobil beton çite çarparak yan yattı
        Gazı takılı kalan otomobil beton çite çarparak yan yattı
        Silahlı saldırıya giderken yakalandılar: 4 tutuklama
        Silahlı saldırıya giderken yakalandılar: 4 tutuklama
        Kadın sağlığında kritik mesaj: Tek belirtiyle kanser kararı verilmez
        Kadın sağlığında kritik mesaj: Tek belirtiyle kanser kararı verilmez
        Sakarya'da silahlı kavga çıkaracakları ihbarı üzerine yakalanan 4 zanlı tut...
        Sakarya'da silahlı kavga çıkaracakları ihbarı üzerine yakalanan 4 zanlı tut...
        Polis zamanla yarıştı, silahlı hesaplaşma son anda önledi: 4 tutuklama
        Polis zamanla yarıştı, silahlı hesaplaşma son anda önledi: 4 tutuklama