        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da silahlı kavga çıkaracakları ihbarı üzerine yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı olay çıkaracakları ihbarı üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:23 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:23
        Sakarya'da silahlı kavga çıkaracakları ihbarı üzerine yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, birbirini tehdit ederek hakarette bulunan 2 grubun Erenler ilçesinde buluşarak silahlı kavga çıkaracakları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, söz konusu olay yerine gelen Y.Y.T. (21), A.A. (22), R.T.B. (23) ve M.Y'nin (21) içinde bulunduğu araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, ekipler tarafından yakalandı.

        Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

