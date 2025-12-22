Sakarya'da silahlı kavga çıkaracakları ihbarı üzerine yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, söz konusu olay yerine gelen Y.Y.T. (21), A.A. (22), R.T.B. (23) ve M.Y'nin (21) içinde bulunduğu araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, ekipler tarafından yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, birbirini tehdit ederek hakarette bulunan 2 grubun Erenler ilçesinde buluşarak silahlı kavga çıkaracakları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

