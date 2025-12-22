Sakarya'da kadın aşçılar hünerlerini sergiledi

Sakarya'da, kadın aşçıların katılımıyla "15. Mutfağın Yıldızları Sahneye Yarışması" düzenlendi.

Hanımeli Aşçılar ve Üreten Kadınlar Federasyonu (HÜKAFED) tarafından gerçekleştirilen yarışma, çeşitli illerden gelen kadın aşçıların iştirakiyle Serdivan ilçesinde TOBB Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Yarışmada, yöresel yemek kategorisinde 50, tasarım pasta kategorisinde 9 yarışmacı, "kadına şiddete hayır" temasıyla hazırladıkları ürünleri jüriye sundu.

HÜKAFED Başkanı Hatice Akman, AA muhabirine, bu yıl 15'incisi düzenlenen yarışmanın 2026'da da devam edeceğini belirtti.

Katılımcıların başarılı performans sergilediğini aktaran Akman, "Türkiye'nin her yerinden katılan yarışmacılarımız vardı. Bize farklı lezzetler sundular, çok başarılıydılar. Hazırlanan ürünlerle 'kadına şiddete hayır' dedik." diye konuştu.

Jüri Başkanı İsmail Bulut da jüri olarak zorlandıklarını belirterek, kararları hakkaniyetle vermeye çalıştıklarını ifade etti.