        Sakarya'da kadın aşçılar hünerlerini sergiledi

        Sakarya'da kadın aşçılar hünerlerini sergiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:16
        Sakarya'da, kadın aşçıların katılımıyla "15. Mutfağın Yıldızları Sahneye Yarışması" düzenlendi.

        Hanımeli Aşçılar ve Üreten Kadınlar Federasyonu (HÜKAFED) tarafından gerçekleştirilen yarışma, çeşitli illerden gelen kadın aşçıların iştirakiyle Serdivan ilçesinde TOBB Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

        Yarışmada, yöresel yemek kategorisinde 50, tasarım pasta kategorisinde 9 yarışmacı, "kadına şiddete hayır" temasıyla hazırladıkları ürünleri jüriye sundu.

        HÜKAFED Başkanı Hatice Akman, AA muhabirine, bu yıl 15'incisi düzenlenen yarışmanın 2026'da da devam edeceğini belirtti.

        Katılımcıların başarılı performans sergilediğini aktaran Akman, "Türkiye'nin her yerinden katılan yarışmacılarımız vardı. Bize farklı lezzetler sundular, çok başarılıydılar. Hazırlanan ürünlerle 'kadına şiddete hayır' dedik." diye konuştu.

        Jüri Başkanı İsmail Bulut da jüri olarak zorlandıklarını belirterek, kararları hakkaniyetle vermeye çalıştıklarını ifade etti.

        Yarışmaya Mersin'den katılan ve Gaziantep yöresinden yaptığı yemekle 1. olan Nilgün Eroğlu ise organizasyonda dereceye girdiği için mutlu olduğunu dile getirerek, tabağına güvendiğini, jürilerden tabaklamada ve tadımda iyi puanlar aldığını aktardı.

        Organizasyon sonunda dereceye giren katılımcılara sertifika, altın madalya ve klasman kupası takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

