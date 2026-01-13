Sakarya'da ahırda 2 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, 2 ton 385 kilogram açık tütün, 400'ü dolu olmak üzere 373 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Adapazarı ilçesinde depo olarak kullanıldığı tespit edilen ahıra operasyon düzenledi.

