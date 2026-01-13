Sakarya'da ahırda 2 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir ahırda 2 ton 385 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Adapazarı ilçesinde depo olarak kullanıldığı tespit edilen ahıra operasyon düzenledi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, 2 ton 385 kilogram açık tütün, 400'ü dolu olmak üzere 373 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Ahırı depo olarak kullandığı belirlenen zanlı M.A.D. (31) gözaltına alındı.
