Yeşilayın Sakarya'daki uzman ve gönüllüleri, 2025'te yaklaşık 10 bin öğrenciyi bilgilendirdi

MİNE YILDIRIM - Yeşilay Sakarya Şubesi uzmanları ve gönüllüleri, geçen yıl kentteki çeşitli etkinliklerle yaklaşık 10 bin öğrenci bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirdi.

Yıl boyunca kentin farklı noktalarında kurdukları stantlarla bağımlılık türleri ve korunma yollarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapan uzman ve gönüllüler, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında Adapazarı Çark Caddesi'nde senaryo gereği sigara bağımlılığı nedeniyle kalp krizi geçirip ölen kişinin olay yeri canlandırılmasına ilişkin etkinlik gerçekleştirdi.

Geçen yıl "1-7 Mart Yeşilay Haftası" etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki trafik lambalarında yeşil ışıkta bir hafta boyunca "yeşil hilal" görseli yansıtıldı, uzmanlar ve gönüllerce Çark Caddesi'nin trafiğe açık kısmında kırmızı ışık yandığında sürücülere bilgilendirici broşür, Yeşilay bilekliği ve çocuklar için balon dağıtıldı.

Hafta kapsamında ayrıca "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" mesajıyla Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde pankart açarak yürüyüş düzenlendi ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla genç gönüllüler, Yeşilay tarafından yayımlanan "Fısıltı" gazetesini "Yazıyor yazıyor, Yeşilay 105 yaşında" sloganları eşliğinde dağıttı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Adapazarı Millet Bahçesi'nde inşa edilerek Yeşilaya devredilen tütün mamulleri, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan gençleri koruma amacıyla pilot uygulamayla hayata geçirilen Yeşilay Sakarya Gençlik Merkezi'nde, geçen yıl da haftanın 7 günü her yaştan öğrenci ders çalışma, sosyal etkinlik ve sanatsal faaliyet gerçekleştirme imkanı buldu. Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle 2024'te sağlıklı yaşam bilincini artırmaya ve sigara kullanımını azaltmaya yönelik pilot uygulamayı hayata geçiren Yeşilay, Esentepe yerleşkesindeki bina girişlerinden en az 10 metre uzaklıkta ve 3x5 metre ebadında oluşturulan 50 alan dışında sigara içilmesine izin verilmeyen "Dumansız Kampüs" projesini sürdürdü. Okullarda öğrencilerle bir araya gelen, köy ziyaretleriyle kırsalda yaşayan vatandaşlara ulaşan uzman ve gönüllüler, yıl boyunca tütün, madde, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi hedefleyerek, etkinliklerle erken müdahalenin önemine dikkati çekti.

- "Memnuniyet oranımızı daha yukarı taşımayı hedefliyoruz" Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Kağan Kemal Buran, AA muhabirine, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaştıklarını ve ilgili yaş gruplarına uygun bağımlılık eğitimleri verildiğini söyledi. Buran, üniversite öğrencilerinden yetiştirilen uzman eğitmenler aracılığıyla 500 gence "akran" eğitimi verilerek mücadelenin meşalesini gençlerin ellerine bıraktıklarını, sosyal uyum çalışmaları kapsamında ise her hafta Sevgi Evleri'nde yetişen 35 öğrenciye ve 20 özel gereksinimli bireye eğitim düzenlendiğini anlattı. Toplumsal denetim gücü inancıyla hayata geçirilen "Yeşilay Elçileri" projesinin kentte mahalle bazlı farkındalık hareketine dönüştüğüne değinen Buran, bu kapsamda 105 muhtar, 27 eczacı, 25 terzi ve 59 kuaför meslek grubundan oluşan 216 kişilik gönüllü ekiple bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynadıklarını kaydetti. Buran, geçen yıl fark yaratan çalışmalardan birinin "Çıkmaz Sokak" projesi olduğunu dile getirerek, "Özel olarak tasarlanan çadırımızda bağımlılığın karanlık ve sonu olmayan dünyasını, tiyatral canlandırmalar ve simülasyon gözlükleriyle gençlerimize bizzat deneyimlettik. Bu proje bir bağımlılığa hayır demesi için bugüne kadar inşa ettiğimiz en etkili savunma hattı oldu. Bu projemizle yaklaşık 750 öğrenciye ve ilçe merkezinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizle de 3 bin kişiye ulaştık. 2025'te Akyazı ilçemizde gerçekleştirmiştik, inşallah 2026 yılında da şehir merkezimizde, kent meydanımızda bu projeyi tüm Sakarya halkına yaymayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) geçen yıl 200 yeni başvuru olduğunu bildiren Buran, şöyle devam etti: "Bağımlılık türlerine göre dağılıma baktığımızda 77 başvuru ile kumar bağımlılığı maalesef dikkat çekici yükselişi ön plana çıkartıyor. 49 madde, 35 tütün, 24 alkol ve 10 internet bağımlılığı vakasıyla yürüttüğümüz mücadele şehrimizin sosyal dokusunu koruma noktasındaki kararlılığımızı perçinlemiştir. Uzman kadromuzla tam 1221 görüşme gerçekleştirerek danışanlarımızın hayatına dokunurken, 84 sosyal etkinlikle ve atölye çalışmasıyla yeni yaşamın kapılarını araladık. Sahadaki gücümüzü ise 178 YEDAM tanıtımı ve 115 stratejik işbirliği görüşmesiyle pekiştirdik. Yüzde 45'lik memnuniyet oranımızı, bağımlılığın zorlu doğasına rağmen bilimsel metodolojimizden ödün vermeden her geçen gün daha yukarı taşımayı hedefliyoruz." - "Kötüler çok çalışıyor, bizim onlardan daha çok çalışmamız gerekiyor"

Buran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Aralık 2025'te İstanbul'da düzenlenen "Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi"nde, "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" anlayışıyla 2026'yı "Bağımsızlık Yılı" ilan ettiğini anımsatarak, kendilerine önemli işler düştüğünü, gençleri korumak için ellerinden geleni yapacaklarını, yıl boyunca girmedik mahalle, okul, ziyaret etmedik esnaf bırakmayacaklarını anlattı. Genç Yeşilay ile sosyal medya üzerinden gençlere ulaşmayı planladıklarını ifade eden Buran, "Çünkü bilindiği üzere gençler artık sosyal medyanın her alanındalar ve bizim de orada olmamız gerekiyor. Kötüler çok çalışıyor, bizim onlardan daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu nedenle sosyal medyada Genç Yeşilaydaki kardeşlerimizle yapacağımız büyük etkinliklerle ses getirmeyi planlıyoruz." dedi. Hedefleri arasında "Dumansız Park"lar olduğunu aktaran Buran, "Şehrimizde bulunan 16 ilçemizde gerçekleştirmek istiyoruz, öncelikle pilot olarak tabii merkez ilçeleri düşünüyoruz. Gençlerimiz ile çocuklarımızın eğlendiği ve oyun oynadığı parklarda maalesef tütün kullanımı yoğun olduğunu görüyoruz. Bu parklarımızın tütünsüz alan olarak değerlendirilmesi ve tütün kullanımının yasaklanmasını belediyelerimizden isteyeceğiz. Umarım paydaş belediyelerimizin bize desteğiyle 'Dumansız Park'larımızı 2026 yılında Sakarya'mızda göreceğiz." diye konuştu.