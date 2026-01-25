Habertürk
        Sakaryaspor, Melih Bostan'ı renklerine kattı

        Sakaryaspor, Melih Bostan'ı renklerine kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Melih Bostan ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 00:43 Güncelleme: 25.01.2026 - 00:43
        Sakaryaspor, Melih Bostan'ı renklerine kattı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Melih Bostan ile anlaştı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Melih Bostan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Melih." ifadelerine yer verildi.


        Melih Bostan, Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor'da forma giymişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

