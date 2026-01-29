Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

        Sakarya'da 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:40 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yürüttü.

        Arifiye ve Akyazı ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 1 ev ve narkotik dedektör köpeğiyle aranan 1 otomobilde 304,10 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 753 gram bitki, 93,96 gram uyuşturucu hammaddesi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 890 lira ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin'den 1 aylık rapor: 8 transfer, 18 dosya kap...
        Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin'den 1 aylık rapor: 8 transfer, 18 dosya kap...
        11 yıl atıl kalan MYO binası için SUBÜ düğmeye bastı Yarım kalan MYO binası...
        11 yıl atıl kalan MYO binası için SUBÜ düğmeye bastı Yarım kalan MYO binası...
        Sakaryaspor Başkanı Zengin, gazetecilerle bir araya geldi
        Sakaryaspor Başkanı Zengin, gazetecilerle bir araya geldi
        Sakarya'da yaralı bulunan çakal ve tilkiler iyileştirilerek doğaya bırakıld...
        Sakarya'da yaralı bulunan çakal ve tilkiler iyileştirilerek doğaya bırakıld...
        Sakarya'nın güneyinde binlerce kişinin buluşma noktası olacak proje yükseli...
        Sakarya'nın güneyinde binlerce kişinin buluşma noktası olacak proje yükseli...
        Kadınlara önemli çağrı: Serviks kanseri düzenli kontrollerle erken yakalana...
        Kadınlara önemli çağrı: Serviks kanseri düzenli kontrollerle erken yakalana...