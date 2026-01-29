Sakarya'da yaralı bulunan çakal ve tilkiler iyileştirilerek doğaya bırakıldı

Sakarya'da yaralı halde bulunan ve tedavilerinin ardından iyileşen iki tilki ile bir çakal doğal ortamlarına bırakıldı.



Arifiye ilçesinde bir süre önce doğada yaralı halde bulunan iki yetişkin tilki ile bir çakal yavrusu, Arifiye Belediyesi Gölya Hayvanat Bahçesi’nde tedavi altına alındı.



Burada gerekli bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılarak sağlığına kavuşan hayvanlara aşı da uygulandı.



Tesis görevlileri tarafından kafese konularak ilçedeki ormanlık alana götürülen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şubesi ekipleri gözetiminde doğaya salındı.







