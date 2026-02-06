Habertürk
Habertürk
        Sakaryaspor, Burak Bekaroğlu'nu transfer etti

        Sakaryaspor, Burak Bekaroğlu'nu transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı.

        Giriş: 06.02.2026 - 22:18 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:18
        Sakaryaspor, Burak Bekaroğlu'nu transfer etti
        Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Burak Bekaroğlu'nun transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, "Kulübümüz Burak Bekaroğlu ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Burak." ifadelerine yer verildi.

        Sakaryaspor altyapısında yetişen Bekaroğlu, en son Iğdır FK'de forma giydi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

