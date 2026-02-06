Sakaryaspor, Burak Bekaroğlu'nu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Burak Bekaroğlu'nun transfer edildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Kulübümüz Burak Bekaroğlu ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Burak." ifadelerine yer verildi. Sakaryaspor altyapısında yetişen Bekaroğlu, en son Iğdır FK'de forma giydi.

