        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da istinat duvarının çökmesi nedeniyle 3 bina tahliye edildi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde istinat duvarı çöken bölgedeki 3 bina tahliye edildi.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:31
        Sakarya'da istinat duvarının çökmesi nedeniyle 3 bina tahliye edildi
        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde istinat duvarı çöken bölgedeki 3 bina tahliye edildi.

        Kemalpaşa Mahallesi Cihat Sokak'ta 4 katlı binanın istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü.

        Çöken duvar, binanın üzerine devrilerek zemin ve 1. katta bulunan dairelere zarar verdi, 1 otomobil toprak altında kaldı.

        Zarar gören bina ve çevresindeki 2 binanın girişleri kapatıldı, sakinleri tahliye edildi. Bu binalarda yaşayan 32 vatandaş, Serdivan Belediyesi ekiplerince misafirhanelerine yerleştirildi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Serdivan Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için inceleme başlattı.

        Mahalle sakini Emine Karakullukçuoğlu, gazetecilere, olay sırasında evde olmadığını fakat bunu beklediklerini ifade etti.

        Olayın üzücü olduğunu dile getiren Karakullukçuoğlu, "Oğluma can kaybı var mı diye sordum, olmadığını öğrenince mutlu oldum ama tabii ki mal kaybı var, bu da üzücü bir şey. Biz bu bölgede otururken sadece deprem korkusuyla yaşamalıyız, evlerimiz sağlamsa ondan bile korkmuyoruz ama bu tarz ön görülemeyen şeyler acı gerçekten." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

