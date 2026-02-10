Canlı
        Sakarya'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:31 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:31
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        D-140 kara yolu Yahyalı Kavşağı mevkisinde seyir halinde G.A. idaresindeki 41 APV 217 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

