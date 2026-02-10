Sakarya'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. D-140 kara yolu Yahyalı Kavşağı mevkisinde seyir halinde G.A. idaresindeki 41 APV 217 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.