        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da 1 kişi aracında silahla vurulmuş bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:11 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:11
        Sakarya'da 1 kişi aracında silahla vurulmuş bulundu
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Yeni Mahalle 7. Cadde'de Sakarya Nehri kenarında aracın içinde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde silahla vurulduğu anlaşılan Z.Ş'nin (47) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Etrafta boş kovanlar bulan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcılık incelemesinin ardından cenaze morga gönderildi.

        Olay yerinden başka bir araçla kaçtığı tespit edilen S.Ö. (34) polis ekiplerince yakalandı.

        Bu arada, Z.Ş'nin "kötü muamele", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından, S.Ö'nün ise "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

