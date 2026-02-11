Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Sakaryalılarla Buluşuyor" programında konuştu:

        Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Vatandaşla idare arasında dostluk, hakkaniyet köprüsü oluşturuyoruz ve sorunların çözümüne gayret sarf ediyoruz." dedi.

        Giriş: 11.02.2026 - 19:08 Güncelleme: 11.02.2026 - 19:08
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Sakaryalılarla Buluşuyor" programında konuştu:
        Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Vatandaşla idare arasında dostluk, hakkaniyet köprüsü oluşturuyoruz ve sorunların çözümüne gayret sarf ediyoruz." dedi.

        Akarca, Adapazarı ilçesindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Sakaryalılarla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, adaletin bütün erdemlerin üstünde olduğunu söyledi.

        Adaleti gerçekleştirmenin mahkemelere, hakimlere, savcılara ait kavram olmadığına değinen Akarca, iradenin, her türlü iş ve eyleminde dikkate alınması gereken kavram olduğunu anlattı.

        Akarca, kurumun yapısı ve çalışmalarına değinerek, "Vatandaşlarımızın idareyle olan sorunlarını çözen kurum. Vatandaşla idare arasında dostluk, hakkaniyet köprüsü oluşturuyoruz ve sorunların çözümüne gayret sarf ediyoruz. Halkımızın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi kamu idarelerimize de rehberlik yapıyoruz. İdarenin iyi yönetim ilkelerini sergilemesi, hesap verebilir, şeffaf, adil ve eşit davranması, kamu hizmetlerini kaliteli, hızlı ve verimli şekilde yerine getirebilmesi için kendilerine yol gösterici olarak önerilerde bulunuyoruz." diye konuştu.

        Diğer denetleme kurumları gibi olmadıklarını belirten Akarca, vatandaşlar veya yabancı uyruklulardan başvurunun hiçbir aşamasında herhangi ücret talep edilmediğini anlattı.

        Akarca, başvuru üzerine idarenin iş ve eylemlerini hukuka, hakkaniyete, insan haklarına ve adalete uygunluk yönünde inceleyip ve araştırıp kamu idarelerine tavsiyelerde bulunduklarını kaydetti.

        Sadece mevzuat üzerinden inceleme yapmadıklarını dile getiren Akarca, "Mevzuat, idarenin yapmış olduğu işlem hukuka uygun olmuş olabilir ama vicdanları rahatsız ediyorsa, adalet duygusunu tatmin etmiyorsa işte burada 'hakkaniyet' kavramı devreye giriyor ve biz burada hukuki denetimin yanında hakkaniyet denetimi de yapıyoruz. Onun için idarelerimize zaman zaman kanun, mevzuat, tüzük, yönetmelik, genelge değişikliği önergelerinde bulunabiliyoruz." şeklinde konuştu.

        Akarca, kurumun özelliğin "şeffaf," "hızlı" ve "süreçlerin akışkan" olması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, yasama faaliyetlerine ilişkin işlemler ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin askeri işleri bizim görev ve yetki alanımızın dışında kalıyor. Bunun dışında idarelerin her türlü iş ve eylemleri, tutum ile davranışları bizim görev alanımıza giriyor. 18 yaşından küçük çocuklardan anne ve babanın onayına gerek kalmaksızın başvuru alıyoruz. Yılda 1 kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme komisyonlarından oluşan karma komisyona raporlarımızı sunuyoruz."

        Akarca, kurumun özellikle toplumu ilgilendiren çok önemli konularda özel rapor düzenleme yetkisi bulunduğunu da kaydetti.

        Ziyaretlerde bulunarak sorunları karşılıklı konuşacaklarını aktaran Akarca, 2013'ten itibaren başvuru almaya başladıklarını ve Sakaryalıların başvuru sayısının 2 bin 716 olduğunu sözlerine ekledi.

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan da programda bir konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

