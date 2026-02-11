Canlı
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'nın sembolü su çarkında restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

        Sakarya'nın merkezinde yer alan ve restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan çarkta yeniden su akışı sağlanacak.

        11.02.2026 - 15:27
        Sakarya'nın sembolü su çarkında restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı
        Sakarya'nın merkezinde yer alan ve restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan çarkta yeniden su akışı sağlanacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının çalışmaları kapsamında Aziz Duran Parkı'nda şehrin simgesi olan su çarkı ve yel değirmeni restorasyonla yeni bir yüze kavuşacak.

        Yıllar içinde deformasyona uğrayan çark ve değirmen, aslına uygun şekilde yenilenerek güvenli ve estetik bir görünüme sahip olacak.

        Söküm işlemi tamamlanan çarkın ahşap taşıyıcıları, mekanik sistemleri ve kule bölümü elden geçiriliyor. Çark içindeki yel değirmeninde ise restorasyon çalışmalarının yüzde 80'lik bölümü tamamlandı.

        Eskiyen ve risk oluşturan ahşap taşıyıcıların büyük bölümü sökülerek yenileriyle değiştirildi. Yapının ana taşıyıcı unsurları uzun ömürlü olacak şekilde yeniden ele alınıyor.

        Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla çark ve yel değirmeni yeniden ziyarete açılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

