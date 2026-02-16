Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakaryaspor'dan Amed Sportif Faaliyetler maçına ilişkin açıklama

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'dan maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:29 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor'dan Amed Sportif Faaliyetler maçına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'dan maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, dün Diyarbakır'da oynanan karşılaşmada, kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyete yönelik "çirkin saldırılar ve sportmenliğe yakışmayan davranışların" üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

        Futbolun barış, kardeşlik ve dostluğun sahaya yansıdığı, farklı şehirleri ve insanları ortak bir sevda etrafında buluşturan evrensel değer olduğu anlatılan açıklamada, "Rekabet sahada kalmalı, tribünlerde ise misafirperverlik, saygı ve centilmenlik ön planda olmalıdır. Sporun birleştirici ruhuna zarar veren hiçbir tutumu kabul etmediğimizi kamuoyuna açıkça ifade ediyoruz. Kulübümüz, her şart altında sağduyunun ve spor ahlakının yanında durmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Diyarbakır stadında karşılaşılan çirkin olaylara göz yummanın mümkün olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Tüm Türkiye’nin gözü önünde yaşanan çirkin olaylarla ilgili olarak gerekli mercilere bilgilendirmeler yapılacaktır. Futbolun güzelliğine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Sakaryaspor olarak hedeflerimize emin adımlarla yürümeyi sürdürüyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz, Sakarya şehrinin birlik ve beraberliği ile büyük taraftarımızın kenetlenmesidir. Şehrimizin tüm dinamikleriyle bütünleşmesi, tribünlerin tek yürek olması ve camiamızın ortak hedef etrafında birleşmesi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Bizler sahada mücadelemizi alın terimizle vermeye devam edeceğiz. İnancımız, kararlılığımız ve camiamızın desteğiyle sezon sonu hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Öte yandan, Diyarbakır da oynadığımız maç sırasında ve sonrasında yaşanan çirkin olayları yaptıkları haberlerle hızlı şekilde Sakarya ve Türkiye kamuoyuna objektif olarak duyuran yerel basınımızın tüm mensuplarına, ayrıca canlı yayınlarıyla yaşanan olayların görüntülerini ulusal medyaya aktaran Medyabar ve TV 264 ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da Karadeniz Kültür Festivali gerçekleştirildi
        Sakarya'da Karadeniz Kültür Festivali gerçekleştirildi
        Sakarya'nın spor altyapısını güçlendirecek 4 yeni spor salonu yükseliyor
        Sakarya'nın spor altyapısını güçlendirecek 4 yeni spor salonu yükseliyor
        Sakarya'da 3 ayda 2 bin 500 ağaç dikildi
        Sakarya'da 3 ayda 2 bin 500 ağaç dikildi
        "Sakarya Çocuk Edebiyatı Fuarı" hafta sonu yoğun ilgi gördü
        "Sakarya Çocuk Edebiyatı Fuarı" hafta sonu yoğun ilgi gördü
        Ülkeye kaçak getirilen 300 kalkan balığı ele geçirildi
        Ülkeye kaçak getirilen 300 kalkan balığı ele geçirildi
        Sakarya'da "Sapanca Gölü Havzası'nın Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı" düz...
        Sakarya'da "Sapanca Gölü Havzası'nın Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı" düz...