Sakaryaspor'dan Amed Sportif Faaliyetler maçına ilişkin açıklama

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'dan maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, dün Diyarbakır'da oynanan karşılaşmada, kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyete yönelik "çirkin saldırılar ve sportmenliğe yakışmayan davranışların" üzüntüyle karşılandığı belirtildi.



Futbolun barış, kardeşlik ve dostluğun sahaya yansıdığı, farklı şehirleri ve insanları ortak bir sevda etrafında buluşturan evrensel değer olduğu anlatılan açıklamada, "Rekabet sahada kalmalı, tribünlerde ise misafirperverlik, saygı ve centilmenlik ön planda olmalıdır. Sporun birleştirici ruhuna zarar veren hiçbir tutumu kabul etmediğimizi kamuoyuna açıkça ifade ediyoruz. Kulübümüz, her şart altında sağduyunun ve spor ahlakının yanında durmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Diyarbakır stadında karşılaşılan çirkin olaylara göz yummanın mümkün olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Tüm Türkiye’nin gözü önünde yaşanan çirkin olaylarla ilgili olarak gerekli mercilere bilgilendirmeler yapılacaktır. Futbolun güzelliğine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Sakaryaspor olarak hedeflerimize emin adımlarla yürümeyi sürdürüyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz, Sakarya şehrinin birlik ve beraberliği ile büyük taraftarımızın kenetlenmesidir. Şehrimizin tüm dinamikleriyle bütünleşmesi, tribünlerin tek yürek olması ve camiamızın ortak hedef etrafında birleşmesi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Bizler sahada mücadelemizi alın terimizle vermeye devam edeceğiz. İnancımız, kararlılığımız ve camiamızın desteğiyle sezon sonu hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Öte yandan, Diyarbakır da oynadığımız maç sırasında ve sonrasında yaşanan çirkin olayları yaptıkları haberlerle hızlı şekilde Sakarya ve Türkiye kamuoyuna objektif olarak duyuran yerel basınımızın tüm mensuplarına, ayrıca canlı yayınlarıyla yaşanan olayların görüntülerini ulusal medyaya aktaran Medyabar ve TV 264 ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

