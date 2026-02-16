Canlı
        Sakarya'da Karadeniz Kültür Festivali gerçekleştirildi

        Sakarya'da Karadeniz Kültür Festivali gerçekleştirildi

        Sakarya'da Karadeniz kültürünün tanıtılması adına düzenlenen organizasyonda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:30 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:30
        Sakarya'da Karadeniz Kültür Festivali gerçekleştirildi
        Sakarya'da Karadeniz kültürünün tanıtılması adına düzenlenen organizasyonda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Erenler Belediyesinin katkılarıyla Sakarya Rizeliler Derneğince ilçede yapılan Karadeniz Kültür Festivali'nde, Karadeniz’in yöresel ürünleri, müziği ve halk oyunları Sakaryalılarla buluştu.

        Festival alanında kurulan stantlarda hamsiden mısır ununa, tereyağından kolot peynirine kadar birçok Karadeniz ürünü vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Etkinlik boyunca sahne alan Karadenizli sanatçılar ise söyledikleri türkülerle alanı dolduran vatandaşlara keyifli vakit yaşattı.

        Üç gün süren kültür buluşması, sanatçıların sahne performanslarının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

