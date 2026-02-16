Canlı
        Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 59 araçla hizmet filosunu güçlendirdi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 484 milyon lira değerindeki 59 aracı filosuna kattı.

        Giriş: 16.02.2026 - 16:51 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:51
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 59 araçla hizmet filosunu güçlendirdi
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 484 milyon lira değerindeki 59 aracı filosuna kattı.

        Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen törene, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ve Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, muhtarlar ve belediye personeli katıldı.

        Alemdar, Sakarya'yı gelecek nesillere daha yaşanabilir şekilde bırakmak için çabaladıklarını belirterek, "Bu şehrin geleceğine eser üretmek, milletimizin yarınlarını aydınlatmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve huzurlu, sosyal ve kültürel alanda eksikliğini tamamlamış bir şehir bırakabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Kaya, Sakarya'da parti ayırt etmeden şehrin eksikleri için görüştüklerini ve bunları tamamlamak için çabaladıklarını vurgulayarak, çalışmalarından dolayı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

        İnci, Sakarya'da her alanda çalışma ve hizmetlerin devam ettiğini anlatarak, her zaman Sakarya'nın yanında olduklarını ve kalıcı eserler bırakmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

        İnci, Kaya ve Alemdar, beraberindeki heyet ile alanda bulunan kamyon, karla mücadele aracı, vidanjör, loder, yangın söndürücü araç ve minibüs araçlarını inceledi.

        Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'ne 19, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 17, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na 16, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na 5, Park ve Bahçeler Dairesi'ne 2 olmak üzere 484 milyon lira değerindeki toplam 59 araç, düzenlenen törenin ardından belediye bünyesindeki birimlere götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

