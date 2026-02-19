Canlı
        Sakarya'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Sakarya'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:49
        Sakarya'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "tefecilik" suçu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

        "Doğrudan ödünç para vermek" suretiyle 100 milyon lira tutarında tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 7 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda tefecilik faaliyetinde kullanılan 2 boş senet, 7 cep telefonu, baza altına gizlenmiş 250 bin lira para, ruhsatsız pompalı tüfek ve 15 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

