        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya ve Düzce'de ilk teravih namazı kılındı

        Sakarya ve Düzce'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:28 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:28
        Sakarya ve Düzce'de ilk teravih namazı kılındı
        Sakarya ve Düzce'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için tarihi Orhan Camisi'ne geldi.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilavetini ve verilen vaazı dinleyen vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından saf tutup yatsı ve teravih namazını kıldı.

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetini ve verilen vaazı dinledi.

        Cemaat, yatsı ezanıyla saf tutarak namaz kıldı.

        Gölyaka Merkez Camisi'nde de namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından vaaz verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

