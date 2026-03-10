Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya Teknokent, bu yıl ülke ekonomisine 5 milyar lira destek sunmayı hedefliyor

        EMRE AYVAZ - Bünyesindeki firmalarla sektöre yüksek teknolojili ürünler kazandıran Sakarya Teknokent, bu yıl ülke ekonomisine 5 milyar liralık katkı sunmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Teknokent, bu yıl ülke ekonomisine 5 milyar lira destek sunmayı hedefliyor

        EMRE AYVAZ - Bünyesindeki firmalarla sektöre yüksek teknolojili ürünler kazandıran Sakarya Teknokent, bu yıl ülke ekonomisine 5 milyar liralık katkı sunmayı amaçlıyor.

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Merkez Kampüsü içinde yer alan Sakarya Teknokent, 350 ofisle hizmet veriyor. Yaklaşık 1700 kişiye istihdam sağlanan teknoloji geliştirme bölgesinde, savunma sanayi, otomotiv, siber güvenlik, yazılım ve sağlık gibi sektörlerden 135 firma faaliyet gösteriyor.

        Geçen yıl yürütülen projelerden 2,5 milyar lirayı ülke ekonomisine kazandıran Sakarya Teknokent, bu sene 5 milyar lira destek sunmayı hedefliyor.

        - "1200 AR-GE projesi yürütüldü"

        Sakarya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu, AA muhabirine, 89 dönümlük alanda 9 binayla faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

        Doğu Marmara'ya sanayi tesisleri ve AR-GE şirketlerinin talebi olduğunu belirten Köseoğlu, bunu karşılamak için alan genişlemesi yaptıklarını anlattı.

        Köseoğlu, Sakarya Teknokent'in kurulduğu günden bugüne yaklaşık 1200 AR-GE projesinin yürütüldüğünü, bunlardan 950'sinin başarıyla tamamlandığını ve yüzde 90'ınının ticarileştiğini bilgisini vererek, 250'sinin çeşitli nedenlerle yarım kaldığını ya da başarısız sonuçlandığını kaydetti.

        Halihazırda 217 projenin devam ettiğini aktaran Köseoğlu, "Geçen yıl Sakarya Teknokent'te yürütülen AR-GE faaliyetlerinin çıktısı 2 milyar 200 milyon lira oldu. AR-GE dışı gelir olarak da 300 milyon lira gelir elde edilmiş oldu. Yani yıllık yaklaşık milli ekonomiye 2,5 milyar liralık destek sağlanıyor." dedi.

        AR-GE'nin ticarileşmesinin önemli olduğuna değinen Köseoğlu, "AR-GE projesi tek başına her zaman pazarda karşılık bulamayabiliyor ya da Türkiye'de girişimcilik kültürü genellikle yola eksik veya tek ayakla çıkıyor. Çok güzel proje, çıktı var ama işin ticarileşmesi kısmıyla ilgili çeşitli nedenlerle sorun yaşanabiliyor. Bu noktada firmalarımızın ticarileşme noktasında cesaretlendirilmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

        Köseoğlu, hazırladıkları kataloglarla firmaların tanıtımını yaptıklarını, B2B görüşmelerle (ikili iş görüşmeleri) tecrübe eksikliği olan firmalara eşlik ederek ticarileşme sürecine destek verdiklerini anlattı.

        Kümemele çalışmalarıyla faaliyet alanı ortak olan startupları bir araya getirip Ticaret Bakanlığının desteğiyle uluslararası fuarlara katılımlarını sağladıklarından bahseden Köseoğlu, ihracat kapasitesini artırmaya yönelik destek verdiklerini de dile getirdi.

        - "Girişimcilik noktasında farklılaşmak istiyoruz"

        Köseoğlu, proje birimiyle, firmaların ulusal ve uluslararası proje yazım kapasitesini artırıp finansa erişimini kolaylaştırmaya çalıştıklarını ve AR-GE'nin ticarileşmesi ile startupların büyümesini desteklemeye çalıştıklarını ifade etti.

        Mayısta startuplarla müşterileri bir araya getiren fuar düzenleyeceklerini söyleyen Köseoğlu, "Öncelikli hedefimiz Doğu Marmara'daki teknokentlerde yer alan startuplar. Sanayiden potansiyel müşterileri buraya getirip startuplarla karşılaştırıp ihtiyaçlarını görmeleri ve startupların ticarileşmesi için alan oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Teknokent olarak girişimcilik noktasında farklılaşmak istediklerine işaret eden Köseoğlu, "Bu noktada kısa ve orta vadeli plan olarak 'Girişim Vadisi' planımız var. Zaten genişleme alanının ilk adımını da bundan dolayı yapmıştık. Türkiye'de aklında fikri olan herkesin 'Sakarya'da muhakkak eğitim almalısın' diyebileceği alan oluşturacağız. Burada misafirhanelerin, ileri teknoloji laboratuvarların, girişim sermayesi yatırım fonları ofislerinin yer aldığı alan yaratacağız. Girişimci ya da startup ihraç edeceğimiz yapıya dönüştürmeyi hayal ediyoruz çünkü her bir unicorn milli ekonomi için bir silah olarak görülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

        Köseoğlu, hedeflerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Geçen yılla bu yıl arasında makas oluşmasını planlıyoruz. Bu yıl hem genişleme alanımız oldu, firma sayımız ciddi anlamda artacak hem yeni binamız faaliyete geçti. Geçen yıl 2,5 milyar lira olan ciroyu bu yıl 5 milyar liraya çıkarma hedefimiz var. Yine bunun yanında geçen yıl biz 32 startup çıkarmış durumdayız, bu yıl 50 yeni startupla ekosisteme dahil olmak istiyoruz. Bu yıl yeni genişleme alanıyla beraber hem bizim teknoloji geliştirme bölgesi alanımızı daha da büyütmek hem de 'Girişim Vadisi'nin ikinci adımını atarak bir sonraki yıla hazırlıklı girmek gibi hedefimiz bulunuyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım

        Benzer Haberler

        Asker arkadaşları 45 yıl sonra Sakarya'da iftarda buluştu
        Asker arkadaşları 45 yıl sonra Sakarya'da iftarda buluştu
        Sakaryaspor, yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak
        Sakaryaspor, yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Sakarya güne sisle uyandı, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
        Sakarya güne sisle uyandı, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
        Deşifre olmamak için uyuşturucuyu aynı evde satıp kullandırmışlar
        Deşifre olmamak için uyuşturucuyu aynı evde satıp kullandırmışlar
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı