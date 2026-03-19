Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Hastanenin manevi danışmanlık birimi hastaların iyileşme sürecine katkı, personele motivasyon sağlıyor

        İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimince verilen destek, hastaların iyileşme sürecine pozitif katkı sağlarken, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının da motivasyonunu artırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığınca SEAH ile Akyazı, Hendek, Geyve, Karasu, Adapazarı ilçe hastanelerinde manevi destek hizmeti veriliyor.

        Sağlık hizmetlerinin bedensel tedavinin yanı sıra ruhsal ve manevi boyutlarıyla da ele alınması amacıyla hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına yönelik danışmanlık hizmetiyle kriz, hastalık, kayıp, yoğun bakım süreçleri ve belirsizlik dönemlerinde bireylerin manevi dayanıklılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Manevi danışmanlar, hasta odaları ve manevi destek birimi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gönüllülük esasına dayalı görüşmeler gerçekleştiriyor, manevi rehberlik hizmeti yürütüyor.

        Sağlık hizmetlerinin tamamlayıcı unsuru olarak görülen manevi danışmanlıkla, sağlık çalışanlarına olumlu katkı sağlanıyor, hasta memnuniyeti artırılıyor, umut duygusu güçlendiriliyor, özellikle uzun süreli tedavi gören hasta ve yakınları üzerinde olumlu etkiler oluşturuluyor.

        - "Ona iyi gelecek sözleri seçip bu yolculuğa eşlik ediyoruz"

        Manevi destek danışmanı Zeynep Merey, AA muhabirine, 10 yıldır Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığını söyledi.

        Merey, 2015'te Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hizmetin Sakarya'da pilot il olarak başladığını anlatarak, "Manevi danışmanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen profesyonel destek hizmetidir. İhtiyaç duyan hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına destek veriyoruz. Bunu yaparken bizim dini ve manevi algılarımızdan öte danışanın maneviyatına göre bu desteği sağlıyoruz. Danışanı biraz dinledikten sonra ona iyi gelecek duyguları, iyi gelecek sözleri seçip onunla bu yolculuğa eşlik ediyoruz." diye konuştu.

        SEAH'ta üç manevi danışmanlık ve rehberlik birimi görevlisi olarak aylık ortalama 200 görüşme yaptıkları bilgisini veren Merey, görüşmelerinin bazılarını hasta odalarında, bazılarını da manevi destek biriminde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Taburcu olduktan sonra da manevi destek talep eden hastaların ve hasta yakınlarının olduğunu aktaran Merey, "10 senedir bu hizmeti yürütüyoruz. Görüştüğümüz her hastanın hemen hemen tamamından çok olumlu geri dönüşler aldık. Amacımız, onların tedavi sürecine katkıda bulunup iyileşmelerini sağlayacak manevi desteği yerine getirmek. Dolayısıyla şu ana kadar hasta ve hasta yakınlarının hepsinden, görüşmelerimizin onlara iyi geldiğine dair istisnasız çok olumlu geri dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.


        Merey, sağlık çalışanlarından da çok fazla danışanları olduğunu, yaşadıkları sıkıntılı süreçlerde destek olma açısından hastane personeliyle de bireysel veya toplu görüşme yaptıklarını sözlerine ekledi.


        Manevi destek biriminde 6 yıldır çalışan Mahir Demir de dini ve manevi kaynaklardan yararlanarak hastaların içinde bulunduğu sıkıntıları gidermek için onlara eşlik ettiklerini dile getirdi.

        Kaygı, korku, endişe gibi durumlarda hasta ve hasta yakınlarının yanında olduklarını belirten Demir, "Onlarla manevi birim odasında bireysel olarak görüşüyoruz. Bunun dışında hastanemizde yataklı serviste yatan hastalarımız, sorumlu hemşirelerden talep ederek manevi destek istiyor ve bizler de servislere hastalarımızın yanına çıkarak onların sıkıntılarına göre manevi destek veriyoruz." dedi.

        - "İşimize daha motive şekilde dört elle sarılıyoruz"

        SEAH'ta tıbbi sekreter olarak görev yapan Merve Palaz ise manevi desteğin hastalar ve hastane çalışanları için çok değerli olduğunu söyledi.

        Hastaların tedavi sürecinde sadece fiziksel değil, manevi olarak da desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Palaz, "Bu noktada manevi destek birimimizin yaptığı ziyaret ve sohbetler, hastalarımıza gerçekten moral oluyor. Çalışanlar olarak bizler de bu hizmetlerin hastalar üzerindeki olumlu etkilerini sıkça görüyoruz. Hastalarımızın kendilerini daha huzurlu ve güvende hissetmeleri tedavi süreçlerine de olumlu yansıyor. Bu nedenle hastanelerde manevi destek hizmetini çok kıymetli buluyorum." şeklinde konuştu.

        Palaz, kendilerinin de sağlık çalışanları olarak zaman zaman sıkıntılı dönemlerden geçtiklerine işaret ederek, "Bu dönemlerde manevi destek biriminden faydalanıyoruz. Aldığımız hizmet sonrasında işimize daha motive şekilde dört elle sarılıyoruz." dedi.

        SEAH Kalp Damar ve Beyin Cerrahi Bölümü sorumlu hemşiresi Burcu Adak da birimlerinde cerrahi operasyonlar sonrasında bazı hastalarda travma sonrası stres bozukluğu bulgularının ortaya çıktığını, bu gibi durumda manevi destek birimiyle iletişime geçtiklerini anlattı.

        Yatağa bağımlı veya yarı bağımlı kalan hastaların cerrahi ve tedavi süreçlerinin dışında hemşirelik bakım uygulamaları, fizyoterapi, nütrisyon birimi, sosyal hizmetler, manevi destek ve evde sağlık olarak bütüncül yaklaşımla hizmet sunduklarını belirten Adak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Manevi destek birimi, bu ekibin de önemli bir kolunu oluşturmaktadır. Hastalarımızın ruhsal ve manevi olarak kendilerini iyi hissetmesi, iyileşme süreci ve yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu vizyoner yaklaşımla tıbbi müdahalenin teknik süreci hastanın ruhsal direnciyle birleştirilerek hastalarımızın tam anlamıyla bir iyileşme ve yeniden hayata bağlanma yolculuğunu oluşturmaktadır. Sağlık çalışanlarımız da manevi destek biriminden hizmet almaktadır. Bu durum bizi de bir ekip olarak olumlu etkilemektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş

        Benzer Haberler

        Vatandaşın bayram telaşı: Sokaklar doldu taştı
        Vatandaşın bayram telaşı: Sokaklar doldu taştı
        Evini kumarhane yaptı, oyun oynattı: 49 kişiye 817 bin lira ceza
        Evini kumarhane yaptı, oyun oynattı: 49 kişiye 817 bin lira ceza
        Sakarya'da kumar oynayanlara 817 bin 533 lira ceza kesildi
        Sakarya'da kumar oynayanlara 817 bin 533 lira ceza kesildi
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'den Ramazan Bayramı Mesajı
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'den Ramazan Bayramı Mesajı
        Sakarya ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla t...
        Sakarya ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla t...
        Sakarya'da balık avı yasağı uygulanıyor
        Sakarya'da balık avı yasağı uygulanıyor