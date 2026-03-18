Sakarya'da kumar oynayanlara 817 bin 533 lira ceza kesildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kumar oynayan 49 kişiye toplam 817 bin 533 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 1 şüphelinin ikametinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, kumar oyunlarında kullanıldığı değerlendirilen mavi, yeşil, sarı, mor ve kırmızı renkli pullar, 104 tombala kağıdı ve 90 tombala topu ele geçirildi.
Operasyonda 1 zanlı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 49 kişiye toplam 817 bin 533 lira idari para cezası kesildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.