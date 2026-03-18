Sakarya'da balık avı yasağı uygulanıyor

Sakarya'da balıkların üreme ve yumurtlama dönemi olması nedeniyle akarsu, baraj, göl ve göletlerde uygulanan av yasağı 15 Haziran'a kadar sürecek.



Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmenliğine dayanılarak hazırlanan tebliğ gereğince kentte 15 Mart-15 Haziran 2026 tarihlerinde av yasağı uygulanıyor.





Bu süre boyunca yasaklanan su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılmasına izin verilmiyor.





Avlanma yasağına uymayan kişilere ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacak.

