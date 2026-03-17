        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da horoz dövüştüren 16 kişiye 185 bin 664 lira ceza kesildi

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dövüştürdükleri horozlar üzerinden bahis oynayan 16 kişiye 185 bin 664 lira para cezası uygulandı.

        Giriş: 17.03.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Sakarya'da horoz dövüştüren 16 kişiye 185 bin 664 lira ceza kesildi

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dövüştürdükleri horozlar üzerinden bahis oynayan 16 kişiye 185 bin 664 lira para cezası uygulandı.

        Jandarma ekipleri, ilçede horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı tespit edilen bir çadırda 33 Hint horozu ele geçirdi.


        Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 16 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 185 bin 664 lira idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan, 1 kişi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

