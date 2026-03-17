Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya, yılın ilk 2 ayında 26 bin 314 aracı yurt dışına gönderdi

        Sakarya'da ocak-şubat döneminde banttan indirilen 42 bin 872 aracın yüzde 61,37'sine denk gelen 26 bin 314'ü ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya, yılın ilk 2 ayında 26 bin 314 aracı yurt dışına gönderdi

        Sakarya'da ocak-şubat döneminde banttan indirilen 42 bin 872 aracın yüzde 61,37'sine denk gelen 26 bin 314'ü ihraç edildi.

        İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer alan Sakarya'dan ocak-şubat döneminde 949 milyon 20 bin dolarlık dış satım yapıldı.

        Bu dönemdeki ihracatın yüzde 87,85'lik kısmını sadece otomotiv alanında gerçekleştiren kent, ülkeye 833 milyon 799 bin dolar kazandırdı.

        Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2026'nın ilk 2 ayında 218 bin 703 taşıt üretildi, bu taşıtların 146 bin 87'si yurt dışına gönderildi.

        Ocak-şubatta Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 18,01'ini karşılayan Sakarya ise ürettiği 42 bin 872 aracın yüzde 61,37'sine denk gelen 26 bin 314'ünü dış piyasaya sattı.

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan kentte, ocak ve şubat aylarında 38 bin 755 otomobil, 384 midibüs, 234 otobüs, 174 küçük kamyon, 3 bin 325 traktör olmak üzere toplamda 42 bin 872 araç imal edildi. Kentte, günde ortalama 726 araç banttan indirildi.

        Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

        Toyota, ürettiği 38 bin 755 otomobilin 24 bin 306'sını, Otokar 792 midibüs, otobüs ve küçük kamyonun 298'ini, TürkTraktör ise 3 bin 325 traktörün 1710'unu yurt dışına gönderdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

