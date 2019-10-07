Doğa yürüyüşleri Kılıçkaya'da başladı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Geyve Kılıçkaya parkuru ile başladı.

12 kilometre uzunluğundaki parkurda yürüyüş yapan doğaseverler, eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir Pazar gününü geride bıraktı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimiz; doğal güzellikleri bir başka olan şehrimizde başladı. 13 Ekim Pazar günü Pamukova İnönü/Ercova parkuru şehrimizin doğal güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” ifadeleri kullanıldı.

SAKARYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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