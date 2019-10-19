Sakarya'da şehre su verildi

Akçay Barajı isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne bağlantı çalışmaları tamamlandı. Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 09.00’da kesinti uygulanan yedi ilçeye suların verildiği, hatların dolup basınç kazanmasıyla birlikte suların kademeli olarak musluklara ulaşacağı ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 18 Ekim Cuma 20.00’da başlatılan Akçay Barajı isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne bağlantı çalışmaları tamamlandı. Gece boyunca yoğun bir şekilde süren çalışmaları SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Recep Kılıç ve ilgili daire başkanları ile şube müdürleri yerinde takip etti. SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehre alternatif içmesuyu kaynağı olarak inşa ettiğimiz Akçay Barajı’nın Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne bağlantı çalışmaları tamamlandı. Gece boyunca vatandaşlarımızın musluklarına suyu hızlı bir şekilde ulaştırmak için Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nin 3 bölgesinde, Kampüs bölgesinde ve göl tesislerinde 60 personel ile yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 19 Ekim Cumartesi 09.00 itibariyle arıtma tesisinden kesinti uygulanan yedi ilçeye su verilmeye başlandı. Hatların dolması ve basınç kazanmasıyla birlikte sular kademeli olarak tüm hanelere ulaşacak” denildi.

SAKARYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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