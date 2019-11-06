Kursiyerlere sertifikaları verildi

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi’nde Bilgisayar Ofis Programları kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim edildi.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Bilgisayar Ofis Programları kursunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Gerçekleştirilen programa Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve eşi Elveda Işıksu, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Akman ve kursiyerler katıldı. Adapazarı Belediyesi’nin eğitim programlarına desteğinin her zaman olacağına vurgu yapan Başkan Mutlu Işıksu, kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti. Başkan Işıksu, “Adapazarı’mızda kurumlar arası uyum ve birlikteliği daha da kuvvetlendirmek için hep birlikte gayret ediyoruz. Uyumu devam ettirerek yeni eğitim faaliyetlerinde buluşmak arzusundayız. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bakırtaş ise Başkan Işıksu’nun ilgi ve desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

SAKARYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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