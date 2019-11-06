Başkan Özen, hasta ziyaretlerini aksatmıyor

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, sağlık sorunları olan vatandaşlara her fırsatta ziyarette bulunmaya özen gösteriyor.

Sapanca Belediye Başkan Özcan Özen, yaptığı esnaf, taziye ve ev ziyaretlerinin yansıra hasta ziyaretlerini sürdürüyor. Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Özen, ziyaretteki amaçlarının; hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi. Başkan Özen, “Sağılık insanın en büyük hazinesi. Geçirmiş olduğumuz rahatsızlık ne olursa olsun hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etmek bizlerin kültür, örf ve adetlerinde olması milletimizin hassasiyetini göstermektedir” dedi.

Hasta ve hasta yakınları Başkan Özen’in, kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı başkan ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

SAKARYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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