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Sapanca'da 650 milyon TL'lik elit yatırım açıldı Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort ...

İHA

Türkiye'nin en büyük wellness SPA ve kongre toplantı alanına sahip, 500 oda kapasiteli Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort; 650 milyon TL yatırım bedeliyle Sapanca'nın en büyük yatırımı olarak hizmete açıldı.

Sapanca'da 650 milyon TL'lik elit yatırım açıldı Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort yönetimi basın mensuplarını ağırladı

Türkiye’nin en büyük wellness SPA ve kongre toplantı alanına sahip, 500 oda kapasiteli Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort; 650 milyon TL yatırım bedeliyle Sapanca’nın en büyük yatırımı olarak hizmete açıldı.
İstanbul başta olmak üzere; Marmaris ve Van’da yer alan toplam 8 oteliyle hizmet veren, Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerel otel zinciri Elite World Hotels, Sapanca’da bir ilki gerçekleştirerek bölgenin en donanımlı ve en yüksek kapasiteli otel yatırımını tamamladı.
Sapanca’da 650 milyon TL yatırım bedeliyle 44 dönüm arazi içinde bölgenin en büyük konaklama kapasitesine sahip oteli olarak yer alan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, hizmet yelpazesi ve sunduğu imkanlarla ilklerin öncüsü oldu. Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’ta başta Sapanca olmak üzere; Kocaeli ve Sakarya şehirlerinde yaşayan çalışanlar ile birlikte 428 kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort Genel Müdürü Ünal Sabuncu, ağırlıklı turizm ve otelcilik öğrencileri ve yeni mezunlar ile çalıştıklarını belirtti. Doğayı ve teknolojiyi mükemmel bir denge ile kurgulayan otelin 500 odası ve bin yatak kapasitesi olduğunu açıklayan Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, bölgede katma değerli bir ziyaretçi profili oluşturmaya başladıklarını söyledi.

Türkiye’nin en büyük SPA’sı Sapanca’da
8 bin 500 metrekare SPA alanı ile Türkiye’nin en büyük SPA’sına sahip olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’un Kadın, erkek, karışık ve çocuk bölümleri olmak üzere 4 ayrı spa alanı bulunuyor. Kongre turizmi için de iddialı olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’un toplam 2 bin 200 metrekarelik sütunsuz kongre salonu ile aynı anda yaklaşık 3 bin kişiyi her türlü organizasyon için bir araya getirebiliyor. Otel arazisi içerisinde 4 bin 800 metrekare büyüklüğünde oluşturulan biyolojik gölet ise Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Tamamen biyolojik yöntemlerle kendisini temizlemesi üzerine tasarlanmış gölet çevresinde gerçekleştirilen aktivitelerle misafirlerin doğa ile iç içe olma süreçlerine katkı sağlanıyor. Otelde her misafirin isteği için özenle düşünülmüş farklı tasarım ve konseptlere sahip yeme içme alanları da bulunuyor. Game Arena, bowling, Kids Club, biyolojik gölet, tenis kortları, basketbol sahası, açık havuz, macera parkları ve Aquapark’tan oluşan aktivite alanları da otel bünyesinde yer alıyor.

The Grill Ocakbaşı’ndan Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetleri
Otel bünyesinde yer alan The Grill Ocakbaşı, ödüllü Executive Chef Mithat Yalçınkaya ve deneyimli ekibi tarafından menüsü özenle hazırlanan ala carte menü alternatifleri sunuyor. Ödüllü şeflerin yönettiği mutfaklarda, dünyanın dört bir yanından ilham alınarak hazırlanan özel lezzet alternatifleri yer alıyor. Her damak zevkine uygun lezzetleri Sapanca’nın organik ürünleri ile hazırlayarak misafirleriyle buluşturan The Grill Ocakbaşı, kömür ateşinde pişirilen ızgara ve meze çeşitlerinin yanı sıra Türk ve dünya mutfağından özel yiyecek menüleri sunuyor. İstanbul’da 3 ayrı lokasyonda ve Van’da da yer alan The Grill Ocakbaşı, Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort bünyesinde misafirlerini ağırlıyor. The Grill Ocakbaşı’nın yanı sıra otel bünyesinde misafirlerin isteği için özenle düşünülmüş farklı tasarım ve konseptlere sahip yeme içme alanları; klasik İtalyan kafeleri tarzında dekore edilen Coffee Company, kış aylarının keyifli buluşma noktası Şömine Bar, lezzet ile sağlıklı yaşamı buluşturan taze içecekler ve hafif atıştırmalıklar sunan Fresh Corner ile Wine Bar, Pool Cafe ve One Bar yer alıyor.

Düğün çiftlerine özel ayrıcalıklar
Konforu ve misafirperverliği bir arada sunan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’un 3 bin kişi kapasiteli salonlarıyla kongre turizminin yanı sıra; balo salonu ve düğün konseptleriyle de hizmet veriyor. Düğün çiftlerine dekorasyon, masa süslemesi, nikah seremonisi, DJ, özel asistan hizmeti; otellerin Executive Şef’lerinin ellerinden çıkan lezzetli menüler ve 2 gece balayı konaklaması gibi ayrıcalıklar sunuluyor.

Fit Life SPA &Wellness ile sağlıklı bir mola
Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort bünyesinde yer alan Fit Life Spa & Wellness merkezi ile misafirlerine keyifle kullanılabilecek birçok yaşam alanı ve bütünsel yaklaşımlı programlar hazırlıyor. Fit Life Spa & Wellness bünyesinde özel olarak tasarlanmış kneipp yürüyüş havuzları, yağmur koridorları, saman terapi odaları, bitkisel sauna ve buhar odaları, açık havada sıcak tuzlu su lagunları, biyolojik gölet ve çocuklara hizmet veren Kid’s Own Spa bulunuyor. Bunların yanı sıra Elite World Sapanca Convention &Wellness Resort’ün misafirleri medispa ile sağlık ve beslenmeye entegre edilmiş vücut şekillendirme ve yaşlanma karşıtı tedavilerden de yararlanabiliyorlar. Ayrıca Fit Life Spa & Wellness bölge halkına sunduğu fitness üyelik paketleri ile sağlıklı yaşam alternatifleri sunuyor.

SAKARYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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