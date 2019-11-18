Doğaseverler Akyazı’da yürüyüş yaptı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri AkyazıYörükyeri parkuru ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri AkyazıYörükyeri parkuru ile devam etti. 19 kilometrelik parkurda sonbaharın döktüğü yaprakların arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverler, keyifli bir Pazar gününü geride bırakırken fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

SAKARYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:09

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