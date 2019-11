Vali Nayir öğretmenlerle bir araya geldi

Çarşamba günlerini okul ziyaretlerine ayıran Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Karaman Mahallesinde bulunan Aykut Yiğit Ortaokulunda eğitimcilerle bir araya gelerek Öğretmenler Gününü kutladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık’ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Ahmet Hamdi Nayir, Okul Müdürü Muhterem Altın ile öğretmenler tarafından karşılandı. Öğretmenler Odasında Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitimciler tarafından hazırlanan bir video gösteriminin izletildiği ziyarette Vali Nayir’in teşriflerinden onur duyduklarını ifade eden Müdür Altın, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için de tüm öğretmenler adına teşekkür ettiklerini belirtti.



Eğitim camiasının bu anlamlı ve özel gününün hafta sonuna denk geldiğini, her hafta Çarşamba günleri düzenledikleri okul ziyaretlerini öğrenciler olmasa bile devam ettirip öğretmenlerimizi ziyaret ederek onların günlerini kutlamak istediklerini söyleyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Yaklaşan Öğretmenler Gününüzü şimdiden kutluyor ve sizleri gösterdiğiniz fedakarlıklardan dolayı tebrik ediyorum. Okul ziyaretlerinde biz hem sınıflarda öğrencilerimizi hem de öğretmenler odasında öğretmenlerimizi ziyaret ederek onlarla birebir irtibat sağlamış oluyoruz, devletin de dokunabilir olduğunu göstermeye çalışıyoruz” dedi.



Nayir, “Özel haftalar ve günlerde genelde kurumkuruluş yetkilileri ile personeller gelip bizi makamımızda ziyaret ederler. Ancak özellikle görev sürem içerisinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kabullerini makamda değil de bir okulda yapmayı uygun gördüm. Bizim 12 bin civarında öğretmenimiz var, hepsiyle aynı salonda, aynı ortamda buluşmamız mümkün görünmüyor. Bu özel gün vesilesiyle burada bulunan sayıdan daha az kişinin Valilik Makamına gelmiş olacağını düşünürsek, daha fazla öğretmenimizle bir araya gelmek açısından bizim ziyaretimizin daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bu gibi özel haftalar hatırlanmak ve bir farkındalık oluşturmak açısından kıymetli günlerdir. Kanserle ilgili özel bir gün ya da otistik çocuklarla ilgili özel bir haftada düzenlenen etkinlikler sayesinde, herkes bu konudan haberdar olabiliyor ve ona yoğunlaşabiliyor, bununla birlikte toplumun nasıl bir reaksiyon vermesi gerektiği de konuşuluyor. Bu hafta da öğretmenlerimize hasredilmiş, tanzim edilmiş olduğundan, onların dertleriyle dertlenmeye ve onların kıymetini bilmemize vesile olması açısından sonuç verecek faaliyetlerin ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim ziyaretimizin en büyük gayesinin özeti de budur” diye konuştu.



Eğitimin tüm paydaşları verimli ve canlı olabilmeli

Eğitimin önemine değinen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Yürütmüş olduğumuz çalışmalar içerisinde eğitimin her zaman çok özel bir yeri vardır. İlin Valisinden ilde yaşayan herkese kadar, yerel yöneticisine kadar, sivil toplum örgütlerine kadar herkes eğitimdeki kalitenin yüksek olmasını istemeli ve o konuda gayret göstermelidir. Eğitimden istifade eden; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, devletin yerel ve merkezi temsilcileri, hepsi eğitimin birer paydaşı pozisyondadır. Eğitimde güzel bir başarı elde etmek için bu paydaşların gayretine, çalışmasına da ihtiyacımız vardır. Hepsi birden canlı olmalı, hepsi birden verimli olmalı ki, biz daha fazla başarıyı elde etmiş olalım. Bununla birlikte eğitimdeki başarının ve kalitenin öğretmenin donanımıyla doğru orantılı olduğunu çok iyi biliyoruz. Eğer biz öğretmen kalitesini artıramazsak, öğretmenlerdeki verimi artıramazsak, onlardaki heyecanı artıramazsak, onlardan yeterince istifade edemezsek, eğitimdeki kaliteyi tam anlamıyla yakalayamayız. Bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getirme gayesi güderek, öğretmenlerimizle bir araya gelip onların daima yanında olduğumuzu göstermek ve alanlarında en iyisini yapabilecekleri konusunda destek vermek için bu tür ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.



Ziyaretin sonunda öğretmenlerle bir süre sohbet edip Öğretmenler Günü vesilesiyle her birine gül veren Vali Ahmet Hamdi Nayir, okulun Müzik Tasarım Beceri Atölyesine de uğradı.

