Vali Nayir öğretmenlerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Nayir öğretmenlerle bir araya geldi

İHA

Çarşamba günlerini okul ziyaretlerine ayıran Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Karaman Mahallesinde bulunan Aykut Yiğit Ortaokulunda eğitimcilerle bir araya gelerek Öğretmenler Gününü kutladı.

Vali Nayir öğretmenlerle bir araya geldi

Çarşamba günlerini okul ziyaretlerine ayıran Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Karaman Mahallesinde bulunan Aykut Yiğit Ortaokulunda eğitimcilerle bir araya gelerek Öğretmenler Gününü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık’ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Ahmet Hamdi Nayir, Okul Müdürü Muhterem Altın ile öğretmenler tarafından karşılandı. Öğretmenler Odasında Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitimciler tarafından hazırlanan bir video gösteriminin izletildiği ziyarette Vali Nayir’in teşriflerinden onur duyduklarını ifade eden Müdür Altın, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için de tüm öğretmenler adına teşekkür ettiklerini belirtti.

Eğitim camiasının bu anlamlı ve özel gününün hafta sonuna denk geldiğini, her hafta Çarşamba günleri düzenledikleri okul ziyaretlerini öğrenciler olmasa bile devam ettirip öğretmenlerimizi ziyaret ederek onların günlerini kutlamak istediklerini söyleyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Yaklaşan Öğretmenler Gününüzü şimdiden kutluyor ve sizleri gösterdiğiniz fedakarlıklardan dolayı tebrik ediyorum. Okul ziyaretlerinde biz hem sınıflarda öğrencilerimizi hem de öğretmenler odasında öğretmenlerimizi ziyaret ederek onlarla birebir irtibat sağlamış oluyoruz, devletin de dokunabilir olduğunu göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Nayir, “Özel haftalar ve günlerde genelde kurumkuruluş yetkilileri ile personeller gelip bizi makamımızda ziyaret ederler. Ancak özellikle görev sürem içerisinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kabullerini makamda değil de bir okulda yapmayı uygun gördüm. Bizim 12 bin civarında öğretmenimiz var, hepsiyle aynı salonda, aynı ortamda buluşmamız mümkün görünmüyor. Bu özel gün vesilesiyle burada bulunan sayıdan daha az kişinin Valilik Makamına gelmiş olacağını düşünürsek, daha fazla öğretmenimizle bir araya gelmek açısından bizim ziyaretimizin daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bu gibi özel haftalar hatırlanmak ve bir farkındalık oluşturmak açısından kıymetli günlerdir. Kanserle ilgili özel bir gün ya da otistik çocuklarla ilgili özel bir haftada düzenlenen etkinlikler sayesinde, herkes bu konudan haberdar olabiliyor ve ona yoğunlaşabiliyor, bununla birlikte toplumun nasıl bir reaksiyon vermesi gerektiği de konuşuluyor. Bu hafta da öğretmenlerimize hasredilmiş, tanzim edilmiş olduğundan, onların dertleriyle dertlenmeye ve onların kıymetini bilmemize vesile olması açısından sonuç verecek faaliyetlerin ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim ziyaretimizin en büyük gayesinin özeti de budur” diye konuştu.

Eğitimin tüm paydaşları verimli ve canlı olabilmeli
Eğitimin önemine değinen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Yürütmüş olduğumuz çalışmalar içerisinde eğitimin her zaman çok özel bir yeri vardır. İlin Valisinden ilde yaşayan herkese kadar, yerel yöneticisine kadar, sivil toplum örgütlerine kadar herkes eğitimdeki kalitenin yüksek olmasını istemeli ve o konuda gayret göstermelidir. Eğitimden istifade eden; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, devletin yerel ve merkezi temsilcileri, hepsi eğitimin birer paydaşı pozisyondadır. Eğitimde güzel bir başarı elde etmek için bu paydaşların gayretine, çalışmasına da ihtiyacımız vardır. Hepsi birden canlı olmalı, hepsi birden verimli olmalı ki, biz daha fazla başarıyı elde etmiş olalım. Bununla birlikte eğitimdeki başarının ve kalitenin öğretmenin donanımıyla doğru orantılı olduğunu çok iyi biliyoruz. Eğer biz öğretmen kalitesini artıramazsak, öğretmenlerdeki verimi artıramazsak, onlardaki heyecanı artıramazsak, onlardan yeterince istifade edemezsek, eğitimdeki kaliteyi tam anlamıyla yakalayamayız. Bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getirme gayesi güderek, öğretmenlerimizle bir araya gelip onların daima yanında olduğumuzu göstermek ve alanlarında en iyisini yapabilecekleri konusunda destek vermek için bu tür ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda öğretmenlerle bir süre sohbet edip Öğretmenler Günü vesilesiyle her birine gül veren Vali Ahmet Hamdi Nayir, okulun Müzik Tasarım Beceri Atölyesine de uğradı.

SAKARYA

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 8 bin 237 oldu
YEREL HABERLER Sakarya’da yapı kullanma izin belgesi verilen daire ...
Öğretmenler hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Öğretmenler hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı
Gassalık eğitimi sona erdi
YEREL HABERLER Gassalık eğitimi sona erdi
Zeki Cömert Parkı yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Zeki Cömert Parkı yenileme çalışmaları başladı
Hayati İnanç konferansta ‘Sözün Özü’nü konuşacak
YEREL HABERLER Hayati İnanç konferansta ‘Sözün Özü’nü konuşacak
'Çocuk Hakları Sokağı' açılışa hazır
YEREL HABERLER 'Çocuk Hakları Sokağı' açılışa hazır
Minikler diş sağlığının önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER Minikler diş sağlığının önemine dikkat çekti
Karasu'da yapılan uygulamalarda bin 72 kişiye GBT yapıldı
YEREL HABERLER Karasu'da yapılan uygulamalarda bin 72 kişiye GBT ...
Sapanca Gölündeki su seviyesi normal seviyede Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "Şuan ki göl seviyesinin tehlike arz etmiyor"
YEREL HABERLER Sapanca Gölündeki su seviyesi normal seviyede Sakarya ...
‘Sükut Evi’ filmi AKM’de konuşuldu
YEREL HABERLER ‘Sükut Evi’ filmi AKM’de konuşuldu
Elmalı Gölet’inde depolanacak su 3 bin 130 dekar tarım arazisini sulayacak
YEREL HABERLER Elmalı Gölet’inde depolanacak su 3 bin 130 dekar ...
Sapanca’nın sokakları satrançla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Sapanca’nın sokakları satrançla buluşmaya devam ...
Anaokulu öğretmenleri ara tatilde okulun bahçe duvarını boyadı
YEREL HABERLER Anaokulu öğretmenleri ara tatilde okulun bahçe ...
Soğuktan üşüyen yavru kediler aracın motorundan çıktı
YEREL HABERLER Soğuktan üşüyen yavru kediler aracın motorundan çıktı
Sakarya’da esrar operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya’da esrar operasyonu: 1 tutuklama
SAÜ Öğretim üyesi Gümüşkaya, otizme yönelik farkındalığa dikkat çekti
YEREL HABERLER SAÜ Öğretim üyesi Gümüşkaya, otizme yönelik ...
Seracılık Mükemmeliyet merkezi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Seracılık Mükemmeliyet merkezi için imzalar atıldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi 1 milyar 430 milyon lira
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi 1 ...
Şampiyon karatecilere Rektör Sarıbıyık’tan tebrik
YEREL HABERLER Şampiyon karatecilere Rektör Sarıbıyık’tan tebrik
Kaynarca’da 2 dönüm ormanlık alan yandı Ormanlık alanda alevlerin arasında kalan kaplumbağa yanarak can verdi
YEREL HABERLER Kaynarca’da 2 dönüm ormanlık alan yandı Ormanlık ...
Başkan Kılıç, kulüp yöneticilerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, kulüp yöneticilerini ağırladı
Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
YEREL HABERLER Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yangında hayatını kaybeden iki çocuk son yolcuğuna ...
400 çocuğun giydirilmesi için maç oynadılar
YEREL HABERLER 400 çocuğun giydirilmesi için maç oynadılar
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X