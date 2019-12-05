Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti AFAD ekipleri olay yerinde incelemesini sürdürüyor

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti. AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.



Olay, Sakarya’nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin’den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti. Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin’in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SAKARYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.