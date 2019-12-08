Aralık etkinlikleri Selçuklular söyleşisiyle başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Muhteşem Çağın Mutevazı Çocukları: Selçuklular’ isimli söyleşi ve imza günü programı ile başlayacak.

9 Aralık Pazartesi günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe Prof. Dr. Erkan Göksu konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aralık Kültür Sanat Etkinliklerimiz ‘Muhteşem Çağın Mütevazı Çocukları: Selçuklular’ isimli söyleşi ve imza günü ile devam edecek. 9 Aralık Pazartesi günü OSM’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe Prof. Dr. Erkan Göksu konuşmacı olarak katılacak. Tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

SAKARYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:31

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