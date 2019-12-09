SAÜ’de, ‘Dost Şehirler Barbar Kentler’ adlı konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ar Genç Topluluğu tarafından ‘Dost Şehirler Barbar Kentler’ adlı konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa mimar Semih Akşeker konuşmacı olarak katıldı. Akşeker, konuşmasında şehir ve kent ayrımı, uygarlık ve medeniyet kavramları hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Yabancılaşma ve yalnızlık olgularının günümüzdeki kent ve şehir yaşamlarında yaygınlaştığını söyleyen Akşeker, insanların artık kapı komşusunu bile tanımaz hale geldiğini belirtti. Modern kent yaşamına itiraz ettiğini ve kent yaşamındaki yalnızlığa hayır dediğini dile getiren Akşeker, kent yaşamlarının mimarisine ve depreme dayanıklılık konularına değindi.

SAKARYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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