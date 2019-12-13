İki otomobilin çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İki otomobilin çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İHA

– Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan 1 sürücü ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İki otomobilin çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

– Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan 1 sürücü ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 BJ 348 plakalı otomobil ile 54 LN 356 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 54 BJ 348 plakalı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İki araç sürücüsünün yaralandığı ve araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

SAKARYA

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bebeği düşürmesi için dövülen kadın: Tek hedefim oğlumu doğurmak
YEREL HABERLER Bebeği düşürmesi için dövülen kadın: Tek hedefim ...
İyi bir projenin hazırlanma yolları SAÜ'de konuşuldu
YEREL HABERLER İyi bir projenin hazırlanma yolları SAÜ'de konuşuldu
“Ekmek Sanatı” SUBÜ'de konuşuldu
YEREL HABERLER “Ekmek Sanatı” SUBÜ'de konuşuldu
SUBÜ'den Macaristan Pannonia Üniversitesi'nde inceleme
YEREL HABERLER SUBÜ'den Macaristan Pannonia Üniversitesi'nde ...
SUBÜ heyeti Arnavutluk'ta meydana gelen depremi inceledi
YEREL HABERLER SUBÜ heyeti Arnavutluk'ta meydana gelen depremi ...
Sanat Akademisi, Prof. Dr. Ceylan'ı sevenleriyle buluşturuyor
YEREL HABERLER Sanat Akademisi, Prof. Dr. Ceylan'ı sevenleriyle ...
Başkan Yüce: “Vatandaş memnuniyeti büyük önem taşıyor”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Vatandaş memnuniyeti büyük önem ...
İş yerinden bilgisayar ve para çalan maskeli hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER İş yerinden bilgisayar ve para çalan maskeli hırsız ...
Sakarya’da televizyon ve aparatlarını çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da televizyon ve aparatlarını çalan şahıs ...
SEKAY’da 100 ton arıtma çamuru işlenebilecek Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Arıtma çalışmalarından sağlanabilecek tüm bu faydaları da göz önünde bulundurarak somut adımlar atmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER SEKAY’da 100 ton arıtma çamuru işlenebilecek Sakarya ...
Muhammet Ali´yi, annesinin müdahalesi, şoförün hızı kurtardı
YEREL HABERLER Muhammet Ali´yi, annesinin müdahalesi, şoförün hızı ...
'Dağlım' kitabı OSM’de konuşulacak
YEREL HABERLER 'Dağlım' kitabı OSM’de konuşulacak
SAÜ’de Kağıt Yapım Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de Kağıt Yapım Çalıştayı düzenlendi
‘Engelsiz Aile Buluşmaları’ devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Engelsiz Aile Buluşmaları’ devam ediyor
Toplu Taşıma şoförlerine yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Toplu Taşıma şoförlerine yangın eğitimi verildi
Aday öğretmenler Sapanca Belediyesi'nde
YEREL HABERLER Aday öğretmenler Sapanca Belediyesi'nde
Başkan Yüce: “İş birliğiyle şehri geleceğe hazırlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “İş birliğiyle şehri geleceğe ...
İş yerinden bilgisayar ve para çalan yüzü maskeli hırsız adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER İş yerinden bilgisayar ve para çalan yüzü maskeli ...
Pazarlama ve Finans Zirvesi SAÜ'de düzenlendi
YEREL HABERLER Pazarlama ve Finans Zirvesi SAÜ'de düzenlendi
Hendekli güreşçiler gururlandırdı
YEREL HABERLER Hendekli güreşçiler gururlandırdı
Tinerle temizlik yapmaya kalkan işçi canından oluyordu Facianın eşiğinden dönülen olay kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Tinerle temizlik yapmaya kalkan işçi canından ...
Hendek'te girişimcilik ve proje döngüsü semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Hendek'te girişimcilik ve proje döngüsü semineri ...
Dolmuşta havale geçiren bebeğin annesi ve babası konuştu Anne Türkan Toygar: “Yeter ki oğlum iyi olsun parmak önemli değil”
YEREL HABERLER Dolmuşta havale geçiren bebeğin annesi ve babası ...
Kar maskeli hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Kar maskeli hırsız yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X